Las últimas carreras de Fórmula 1 le han servido a Red Bull para que Max Verstappen vuelve a posicionarse como el piloto más fuerte del al parrilla, y al mismo tiempo, el único líder que tiene el certamen. El neerlandés, último campeón mundial, ya supera con claridad a Charles Leclerc, a tal punto de que su escolta es su compalero, Checo Pérez.

En un principio, Ferrari contó con un ritmo demoledor que parecía posicionarlo como un candidatio al título. Sin embargo, Red Bull corrigió errores y obtuvo mejores resultasdos en las últimas semanas. La ventaja de Max Verstappen contra Charles Leclerc es de 34 unidades. Nada mal si se tiene en cuenta cómo fue el inicio de temporada.

Los abandonos de Bahréin y Australia habían puesto a Max Verstappen en una situación incómoda, a tal punto de que en aquel momento, el neerlandés confesó que se veía lejos de repetir el título. "Cuando no ha empezado la temporada y todavía no tienes ninguna carrera, no lo sabes. Puede que tengas un buen coche o puede que no", reflexionó el último Campeón Mundial de la Fórmula 1.

"Luego pareció que nuestro coche era competitivo y que podíamos estar en la pelea por el Campeonato, pero tras retirarme dos veces y estar a 46 puntos, pensé que esto se había acabado y no iba a ocurrir, o que al menos costaría mucho tiempo remontar", explicó Mac Verstappen en declaraciones a Talking Bull.

Contento con la remontada

Respecto a cómo Red Bull sacó a flote el asunto, Verstappen no ocultó su conformismo pero intentó ser cauto: "Es bastante satisfctorio, pero obviamente somos conscientes de que todo puede cambiar muy rapido y tenemos que permanecer alerta. Tenemos que centrarnos de verdad en no volver a abadonar, porque los dos que hemos tenido ya son demasiados", manifestó Max Verstappen,