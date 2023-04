Charles Leclerc, piloto de Ferrari, decidió romper el silencio tras los rumores que lo vinculaban con un posible traspaso a Mercedes-AMG Petronas para la próxima temporada de Fórmula 1. Es que, como te contamos en Bolavip, un periodista importante del mundo del automovilismo aseguró que el monegasco se encontraba negociando con el equipo de Toto Wolff y sería el elegido para suceder a Lewis Hamilton.

El joven de 25 platicó en conferencia de prensa en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán y respondió la pregunta que todos los seguidores de la competición se hacen: ¿es cierto que se iría de Maranello en 2024? Para llevar tranquilidad a la fanaticada italiana y darle un respiro al heptacampeón mundial, confesó que no.

"¿Si estoy negociando con Mercedes? No, todavía no, no por el momento", mencionó. Más adelante continuó: "Así que, por ahora, estoy totalmente centrado en el proyecto en el que estoy: que es Ferrari. Como he dicho, confío plenamente y tengo confianza para el futuro, luego ya veremos".

Esto no terminó aquí. A pesar de haber lanzado una respuesta contundente, le volvieron a inistir con el mismo tema y señaló: "Una vez más, estoy plenamente comprometido con Ferrari. Y me encanta Ferrari. Siempre ha sido un sueño para mí estar en este equipo. Y mi principal prioridad es ganar el campeonato del mundo con el equipo. Así que no, no es algo que esté en mi mente (irme)".

Cabe resaltar que Charles Leclerc tiene contrato con Ferrari hasta fin de temporada 2024 y ha reiterado su compromiso con la escudería italiana en varias ocasiones, además de ésta. Sin embargo, varias fuentes aseguraron que en el paddock los protagonistas son conscientes de su posible traspaso a Mercedes. Sí, aunque él lo niegue...