El Gran Premio de México no solo dejó una apasionante carrera en la que Max Verstappen se lució con su primer lugar, Lewis Hamilton quedó solo tras el error de Bottas, y Sergio Pérez tuvo una gran jornada para ocupar el tercer lugar en el podio. Antes y después, lo sucedido en el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo varios condimentos.

Una de las emblemáticas imágenes del fin de semana fue la de Antonio Pérez Garibay, padre de Checo, viviendo como un hincha más lo que sucedía en el Gran Premio, y luego festejando desaforado por el logro de su hijo y el calor que le daba el público en las gradas una vez cruzada la línea de meta.

El mismísimo papá del piloto tapatío fue el que reveló en estas horas un emotivo gesto que tuvo el monegasco Charles Leclerc para con el de Red Bull y toda su familia. Según el relato, el de Ferrari le comentó a Pérez la emoción que le causó ver a su familia alegre por él, y que le hubiera gustado poder haber vivido lo mismo con su padre.

La llamada de Leclerc a Checo Pérez

"Checo recibió una llamada el día de ayer de Charles Leclerc y le dijo: 'Checo, no sabes lo feliz que me hizo ver a tus padres festejar de esa forma; se me salieron las lágrimas, me hubiera encantado que mi padre me viera.' Yo no sabía que el papá de Charles había fallecido y que Charles le había hablado a Checo", le dijo Antonio Pérez Garibay a Marca Claro.

El padre del joven piloto de la escudería italiana, Hervé Leclerc, perdió la vida en junio del 2017 a causa de una larga lucha contra una enfermedad, días antes de que su hijo compitiera en el Gran Premio de Bakú de Fórmula 2. En varias ocasiones, Charles manifiesta la motivación que ha sido para él.