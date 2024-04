Tiago Volpi fue el gran protagonista de la tarde-noche en el ‘Infierno’, pero en esta oportunidad, no por ser la figura del Toluca, sino todo lo contrario: el brasileño fue el villano en la derrota en casa ante Cruz Azul… por haber fallado ¡dos penales! que pudieron significar la remontada.

El portero, que nada pudo hacer en el gol de pelota parada de ‘La Máquina’ en la primera mitad, tuvo la oportunidad de igualar y dar vuelta el marcador, con dos tiros desde los doce pasos a los 67′ y 78′, donde no pudo vencer la valla del colombiano Kevin Mier.

En el primer caso, el remate del guardameta se fue desviado por fuera de la portería, y en su segunda posibilidad, reventó el poste y no pudo convertir en el rebote, lejos de su extensa eficacia que arrastraba hasta este partido en este tipo de ocasiones de gol.

Así, el arquero fue el principal apuntado por la afición escarlata por la frustrante caída como local, recibiendo en redes sociales exabruptos y críticas de todo tipo, además de reclamos por su suplencia o directamente su salida del primer equipo.

Todo lo contrario fue lo que pensó el entrenador Renato Paiva, que lo primero que se atinó a hacer luego del pitazo final fue correr hacia la portería de Paiva para consolar al guardavalla, abrazándolo y dedicándole unas palabras de apoyo para que no sufra tanto el mal trago de sus dos oportunidades desperdiciadas.

Como si fuese poco, en la conferencia de prensa post partido, el director técnico salió a respaldar públicamente al portero con un fuerte testimonio donde aseguró continuar dándole toda la confianza a quien es para él su arquero titular en el Toluca.

Paiva y Volpi en un fuerte apretón de manos post-partido [Foto: Getty]

“Lo que le he dicho a Volpi es lo que tengo que decir como su entrenador, yo no me olvido del pasado, yo tengo memoria. No era la primera vez que Volpi fallaba un penal y lo repetía y hacía gol, por lo tanto ahora no merece la pena empezar a culpar a Volpi, a masacrar a Volpi. Yo no fallo penales, falla quien patea, él no había fallado, hoy falló dos en el mismo partido, son cosas del futbol. Le he dado confianza, tiene toda mi confianza y yo como su entrenador y su amigo pues darle ánimo. Es una pena que la hinchada lo pite cuando tocaba el balón, no lo merece en mi opinión. Los hinchas tienen derecho a hacerlo porque tienen todo el derecho cuando no ganamos, pero atacar a los nuestros cuando ellos fallan, cuando ellos intentan hacerlo mejor, creo que es muy injusto“, disparó el DT luego de la dura derrota en casa. Para Paiva, hay Volpi para rato.