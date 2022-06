Sergio Pérez atravesó una etapa de transición en el 2021: firmó en Red Bull Racing para ser la segunda espada que tanto necesitaba Max Verstappen y en ningún momento se metió en la pelea por el título, ya que le llevó un tiempo adaptarse al nuevo monoplaza. Sin embargo, todo ha cambiado para esta temporada: es un piloto más sólido, más rápido y hasta con un contrato multianual.

Tal es así que, después de siete jornadas, está tercero en la clasificación general y se ubica a solamente 15 unidades de su compañero (líder). El mexicano promete dar todo de sí para llevarse la corona, y hasta generó que Marc Surer lo vea como una verdadera amenaza para el neerlandés en la búsqueda de su bicampeonato. Ahora llegó el momento de la opinión de Johnny Herbert, otro expiloto de Formula 1, que tiene un juicio bastante similar.

En plática con Sky F1, el británico aseguró: "Creo que se está acercando y digo que se está acercando porque creo que se está acomodando en el equipo de manera brillante. Hizo un trabajo maravilloso, como vimos, en Mónaco. Parece estar madurando brillantemente. Sergio (Pérez) es más que importante para el equipo, ya que el Campeonato de Constructores es una parte muy importante de la Fórmula 1".

"Pérez está comenzando a convertirse en una pequeña espina para Max Verstappen", admitió el excorredor con contundencia, dejando bien en claro que Checo puede traerle problemas a SuperMax en la pelea por el título. Más adelante agregó: "Realmente se comporta de una manera brillante y se está volviendo más fuerte. Ahora va a un circuito (Bakú) en el que se siente cómodo y eso le permitirá mostrar la velocidad que realmente tiene".

Jenson Button amenazó a Red Bull para favorecer a Sergio Pérez

El Campeón Mundial de la Formula 1 en 2009 también se mostró del lado del mexicano, y en las últimas horas apuntó: "El equipo no puede elegir a un piloto favorito en este punto. Están muy cerca en puntos, así que cualquier cosa puede pasar esta temporada. Es emocionante verlos competir rueda a rueda y me encanta lo que tenemos en esta campaña de Fórmula 1, que es que los equipos no sólo están por encima de un solo piloto. Si (Pérez) sigue así y sigue puntuando con regularidad, está definitivamente en la carrera (por pelear el título mundial de la Formula 1). Es un candidato al campeonato".