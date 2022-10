Red Bull Racing y la FIA no se ponen de acuerdo sobre los conceptos que para unos no superan el límite salarial establecido y para otros sí. Ahora, un empleado se volvió centro de la polémica.

Con Max Verstappen coronado como campeón de la temporada 2022 de la Fórmula 1, lejos está de terminarse la polémica entre la escudería austriaca y la FIA en relación al límite salarial del equipo que para la Federación ha sido sobrepasado, lo que podría provocar incluso una quita de puntos que despojaría al piloto neerlandés de su segundo campeonato consecutivo.

Después que se dieran a conocer el lunes las cifras presupuestarias de los distintos equipos, calculadas por la FIA, hubo gran indignación de parte de Ferrari y Mercedes, los dos más férreos competidores, por ese exceso en los balances de Red Bull. Sin embargo, desde el equipo austriaco apuntan que ese cálculo no es correcto.

En pleno desacuerdo entre las partes, un empleado de la escudería austriaca pasó a ocupar el centro de la polémica, pues precisamente su salario y su rol están siendo tomados con una diferencia de criterios en la que radica buena parte de ese cinco por ciento de exceso en el límite salarial que atribuye la FIA.

Los cálculos del límite presupuestario no incluyen los salarios de los tres empleados mejor pagados. Sin embargo, las dos partes no se ponen de acuerdo en la interpretación exacta de esto. En particular, la categoría en la que entra el Director Técnico Adrian Newey es un punto de desacuerdo

Newey es el diseñador del coche de Red Bull y en la escudería aseguran que es beneficiado por uno de esos tres grandes ingresos que no se calculan a la hora de establecer el límite salarial. En la FIA, sin embargo, aseguran que Newey está afiliado a Red Bull con un contrato de consultoría y no como un empleado permanente, por lo que su salario sí debe calcularse dentro de ese presupuesto cuyo tope se ha excedido.

Si la FIA termina de probar esto, sin dudas habrá castigo para la escudería Red Bull y hay quienes piensan que podría sufrir una importante quita de puntos que pondría en peligro el campeonato obtenido por Max Verstappen el último domingo al ganar el Gran Premio de Japón.