Un pie afuera: El piloto de Fórmula 1 que no continuaría en la parrilla de 2023

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2022 tiene a Max Verstappen como el inminente bicampeon, mientras que varias escuderías aún no definen quienes serán sus pilotos para 2023. Sin embargo, una de estas anunció este viernes una baja para el próximo año.

Williams, escudería británica, confirmó que Nicholas Latifi no formará parte del equipo en 2023. Después de tres años en la máxima categoría, el canadiense de 27 años finalizará su etapa en diciembre de este año, tras 55 Grandes Premios disputados.

Por el momento, Williams no ha hecho ningún anuncio respecto a quién será el sustituto de Latifi en el segundo asiento, mientras se estima que las actuaciones del canadiense no han despertado suficiente interés en él. De esta manera, no continuaría en la parrilla de 2023.

En su 57 Grandes Premios con Williams, Latifi apenas ha logado sumar siete puntos, aunque también es cierto que cuenta con uno de los autos menos potentes de la competición. Su mejor resultado fue en Hungría 2021, cuando terminó 7° tras una carrera con hasta seis abandonos.

¿Será De Vries su reemplazo?

Según la prensa británica, Williams analiza la posibilidad de confiar en Nyck De Vries para reemplazar a Latifi, pero el neerlandés también interesaría en Alpine y AlphaTauri. Otra opción sería la de Logan Sargeant, estadounidense de 21 años que integra su academia de jóvenes y se desempeña en Fórmula 2.