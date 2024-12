Efraín Juárez sigue haciendo historia con Atlético Nacional. Apenas una semana después de haberse consagrado en la Copa Colombia contra América de Cali, el equipo del DT mexicano venció a Deportes Tolima por 2-0 en la vuelta de la final de la liga cafetera disputada en el Estadio Atanasio Girardot y volvió a gritar campeón.

Luego del 1-1 de la ida, el equipo verdolaga consiguió destrabar rápidamente el resultado con dos contundentes impactos en la primera mitad. El primero de ellos llegó de la mano del delantero Alfredo Morelos a los seis minutos, mientras que el segundo tanto fue obra del lateral derecho Andrés Román a la media hora de juego.

De esta manera, el ex jugador de la Selección Mexicana logró la 18a. estrella liguera en la historia del conjunto paisa, el cual no conseguía dicho título desde el 2022, y consolidó su dominio como el más ganador del país al sacarle dos de ventaja a Millonarios de Bogotá. Además, obtuvo un boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Cabe destacar que del equipo campeón conducido por Efraín Juárez, que tomó las riendas de Atlético Nacional en agosto pasado, también formaron parte ex jugadores de la Liga MX tales como Edwin Cardona, William Tesillo, Marino Hinestroza, Juan Zapata y Pablo Cepellini.

La palabra de Efraín Juárez tras volver a consagrarse en Colombia

Luego de la conquista de su equipo, y en pleno campo de juego, Efraín Juárez no ocultó su alegría por el título obtenido y compartió sus primeras sensaciones tras consagrarse campeón de Colombia.

“Soy muy efusivo en el día a día, pero en esto soy bastante tranquilo porque voy con pies de plomo. Vine a poner mi granito de arena y gracias a Dios se ha dado todo. Fueron cuatro meses de no dormir, de llorar, pero creo que valió la pena”, manifestó el surgido en Pumas UNAM a Win Futbol. En esa línea, agregó: “Lloraba por alegrías, por frustraciones, injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas. Al final creo que hoy tenemos la recompensa. Ojalá disfruten mucho porque costó”.

Si bien durante las primera semanas de su gestión el también ex América y Rayados fue muy criticado por la afición, finalmente supo revertir la situación y llevar a su equipo a la gloria. “Trabajábamos hasta altas horas de la noche todos los días y gracias a Dios se dio el resultado”, concluyó.