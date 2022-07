A pesar de haber sido cuatro veces Campeón de la Formula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel, anunció que ha llegado a su fin su carrera como volante y reveló que se retirará al término de la presente temporada con tan sólo 35 años arriba del monoplaza de la escudería Aston Martin, decisión que revela fue difícil de tomar, así lo dio a conocer por medio de un comunicado revelado por dicho equipo.

“La decisión de dejar la F1 a final de año fue difícil de tomar y pensé mucho en ello. Al final del año quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo que quiero hacer después. Como padre, quiero pasar más tiempo con mi familia. No se trata de decir adiós hoy, sino más bien de decir gracias a todo el mundo, comenzando por los aficionados, sin los que la F1 no podría existir", apuntó antes del Gran Premio de Hungría.

Vettel destacó que el deporte y sobretodo el automovilismo ha sido parte central de su vida, pero ser piloto nunca ha sido su única identidad. Y contó algunos detalles sobre su personalidad y sus preferencias: “Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa. Soy curioso y me fascinan fácilmente las personas apasionadas. Estoy obsesionado con la perfección. Me encanta estar al aire libre y amo la naturaleza y sus maravillas. Soy terco e impaciente. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta el chocolate y el olor a pan fresco. Mi color favorito es el azul”.

Y es que para Sebastian no todo se ha basado en la Fórmula Uno, pues su pasión por las carreras para él no es suficiente, ya que señaló tener otros objetivos: “Mis objetivos han pasado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver crecer a mis hijos, transmitirles mis valores, ayudarlos cuando se caen, escucharlos cuando me necesidad, no tener que despedirme y lo más importante: poder aprender de ellos y dejar que me inspiren”.

Sebastian fue Campeón del mundo en 2010, 2011, 2012 y 2013 cuando era parte de la escudería en Red Bull, suma hasta el momento 53 victorias en Grandes Premios, siendo sólo superado por el británico Lewis Hamilton (103 victorias) y por su compatriota Michael Schumacher (91). Tras su paso por Ferrari de 2015 a 2020, fichó por Aston Martin en 2021 sin haber vuelto a ganar una carrera desde entonces.