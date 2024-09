Así era el rostro de Niki Lauda antes de las quemaduras del GP de Alemania 1976

Si hablamos de leyendas de la Fórmula 1, Niki Lauda no puede faltar en la lista. Ganar un Mundial de la máxima categoría de automovilismo no es para cualquiera, y el austriaco no solo lo logró una vez, sino que consiguió hacerse con el campeonato en tres oportunidades.

Andreas Nikolaus Lauda fue Campeón Mundial de la Fórmula 1 en 1975, 1977 y 1984, dejando un legado que todavía sigue vigente hasta la fecha. Ahora bien, Niki no solo fue conocido por su habilidad al volante, sino también por haber protagonizado uno de los accidentes más recordados.

El trágico suceso ocurrió el 1° de agosto de 1976, durante la carrera del Gran Premio de Alemania, en el viejo circuito de Nürburgring. En aquel entonces, Lauda lideraba el Campeonato y afrontaba la carrera con una ventaja de 23 puntos sobre James Hunt. Sin embargo, dicha competencia pasaría a un segundo plano.

En la segunda vuelta, después de la curva de Bergwerk, Niki Lauda sufrió la rotura de la suspensión en su Ferrari e impactó contra la barandilla. Este choque provocó que su coche quedara envuelto en llamas y, por si fuera poco, fue embestido por Harald Ertl y Brett Lunger, quienes no pudieron detenerse.

Tras ello, todos los esfuerzos se volcaron en extraer al líder del Mundial de su monoplaza y, una vez logrado, fue trasladado de urgencia en helicóptero con graves quemaduras en su cabeza. Por este incidente, Lauda perdió su oreja derecha, pestañas y cejas.

¿Cómo era el rostro de Niki Lauda antes de sus graves quemaduras?

Muchos fanáticos de la Fórmula 1 solamente conocen el rostro de Niki Lauda afectado por sus quemaduras. Sin embargo, así lucía la cara del expiloto antes de las lesiones.

Niki Lauda antes de sus quemaduras (IMAGO)

Niki Lauda terminó perdiendo el Mundial de 1976

Si bien regresó a correr en el Gran Premio de Italia solamente seis semanas después del accidente sufrido en Alemania, Niki se negó a correr en el circuito de japonés de Fuji por las condiciones climáticas y terminó perdiendo el Mundial por un solo punto.

