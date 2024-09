¿Por qué Lamine Yamal fue suplente en Osasuna vs. Barcelona por LaLiga?

La joya de 17 años no fue de la partida con el FC Barcelona luego de 167 días.

Osasuna está dando el batacazo en la octava jornada de LaLiga de España. Los Rojillos recibieron este sábado al puntero del campeonato, Barcelona, pero los sorprendieron desde el silbatazo inicial y se marcharon al descanso con una ventaja de 2-0.

ver también ¿Qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO Osasuna vs. Barcelona por La Liga de España 2024/25?

De terminar así, Osasuna estaría poniéndole punto final al puntaje perfecto de Barcelona en el campeonato liguero, ya que por Champions League sufrieron una derrota ante Mónaco.

Ahora bien, al margen del inesperado resultado, otra cosa que llama la atención entre los aficionados es la ausencia de Lamine Yamal, joven figura que a sus 17 años es el arma más peligrosa del Barça en ataque.

Publicidad

Publicidad

ver también Ex Barcelona se postula para ser fichado ante la lesión de Ter Stegen: "Si me quieren..."

¿Por qué Lamine Yamal fue suplente en Osasuna vs. Barcelona por La Liga?

La razón por la cual Lamine Yamal no está jugando en Osasuna vs. Barcelona es que Hansi Flick optó por darle descanso y lo mandó al banco de suplentes. No obstante, el entrenador del Barça parece estar pagando cara su decisión.

¿Cuál había sido la última vez que Lamine Yamal fue suplente en FC Barcelona?

La última vez que Lamine Yamal integró el banco de suplentes en un partido del Barça fue el 13 de abril. Aquel día, Xavi también le dio descanso, en el marco de la jornada 31 de LaLiga, ante Cádiz.