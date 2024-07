Sergio Pérez pasó de ser una garantía a la mayor incógnita del equipo Red Bull Racing. El tapatío finalizó segundo en la temporada 2023 de la Fórmula 1, solo por detrás de su compañero Max Verstappen, y se ganó la renovación de su contrato con la escudería austríaca. Sin embargo, en 2024 las cosas están siendo muy diferentes para el oriundo de Guadalajara.

Si bien el neerlandés sigue a paso firme y se aproxima a su cuarto campeonato consecutivo, lo cierto es que el rendimiento de Checo se encuentro muy por debajo de las expectativas. De hecho, se encuentra sexto en la tabla de posiciones de pilotos y ya son 137 los que lo separan de Verstappen. Una diferencia abismal que hace peligrar el Campeonato de Constructores para Red Bull.

Las críticas contra Pérez se han vuelto moneda corriente en las últimas semanas y él sabe que debe mejorar su rendimiento si quiere continuar sentado en el monoplaza de RB en la próxima temporada. En este contexto, el piloto mexicano rompió el silencio a días del GP de Hungría y contó cómo afronta este difícil presente en la Fórmula 1.

Qué dijo Checo Pérez sobre su presente en la Fórmula 1

“Ha sido bueno poder tener un periodo de tiempo después del GP de Gran Bretaña, poder alejarse del ruido de la pista a veces puede ser especialmente importante“, analizó en primera instancia Pérez en el previo del equipo antes de la carrera que tendrá lugar en el autódromo de Hungaroring.

Sin embargo, también dio a conocer lo que hizo en los últimos días para tratar de revertir el decepcionante panorama: “Aunque he pasado tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador y analizando cómo podemos mejorar este periodo de forma actual. Siempre trabajamos juntos para encontrar soluciones y eso es lo que hemos estado haciendo: trabajar como un equipo para superar las cosas“.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría 2023?

Sergio logró el tercer puesto en el GP de Hungría hace un año. En aquella oportunidad comenzó la carrera en el puesto nueve, pero fue escalando posiciones hasta subirse al podio. Esa fue la única vez que consiguió finalizar entre los tres primeros en dicho circuito. ¿Lo podrá repetir?

Checo Pérez a bordo de su monoplaza de Red Bull (IMAGO)