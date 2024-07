Sergio Pérez no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1. Pese a su reciente renovación con Red Bull Racing, el rendimiento de Checo se encuentra muy por debajo de las expectativas en la escudería austríaca y las críticas contra el mexicano bajan desde distintos sectores.

ver también ¿Checo Pérez se va de Red Bull? Helmut Marko y la declaración que alertó a todo México

Expertos coinciden en que su asiento no está asegurado de cara a la próxima temporada y el propio Helmut Marko, jefe de Red Bull, ya avisó que evaluarán con más detalle el rendimiento de los pilotos junior pensando en un posible cambio de compañero para Max Verstappen.

Pérez es consciente de su posición y podría despedirse de RB Racing si no consigue buenos resultados en el corto plazo. Al menos eso es lo que cree Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009 y excompañero del piloto mexicano en la escudería McLaren.

ver también Christian Horner le metió presión a Checo Pérez tras su mal rendimiento en el GP de Silverstone

Más precisamente, Button dialogó con Sky Sports en la previa del Gran Premio de Hungría y sentenció sobre Checo: “Necesita sumar puntos al menos. Incluso si no está directamente detrás de Max (Verstappen). No pueden dejar que se eternice. Creo que en la próxima carrera, si no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que bajarle del coche y poner a otro“. Y agregó: “Es duro, sé que no es una sensación agradable para un piloto, es horrible, pero para ellos el campeonato es importante”.

Checo Pérez finalizó decimoséptimo en el Gran Premio de Silverstone y ratificó su mal presente (IMAGO)

¿Checo Pérez hace peligrar el campeonato de constructores de Red Bull en la Fórmula 1?

El piloto mexicano apenas ha sumado 15 puntos en los últimos seis Grandes Premios y, aunque Max Verstappen continúa imparable, la brecha en el Campeonato de Constructores se ha reducido. Para ser más precisos, Red Bull sigue liderando con 373 puntos, pero ahora Ferrari los sigue de cerca con 302 unidades.

Publicidad