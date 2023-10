Checo Pérez había concretado una salida perfecta. De la quinta posición se adelantó hasta pelear por el primer puesto, hasta que Charles Leclerc le cerró la puerta en un intento de rebase en la primera curva y quedó dañada la suspensión de su RB19 tras un contacto con el Ferrari del monegasco.

El arriesgado plan del piloto de casa no funcionó y su auto se elevó por varios metro tras el impacto con Leclerc. El jalisciense se fue de largo y terminó en los pits, donde se determinó que no podía seguir en la competencia.

“La ilusión, las ganas que tenía de ganar aquí superan cualquier subcampeonato. Creo que hoy si hubiéramos pensando en el campeonato era un riesgo innecesario, pero hoy solo pensaba en ganar. Un podio para mí en México no hubiera sido suficiente, yo sólo quería ganar la carrera y cuando tuve la oportunidad lo arriesgué y arriesgué quizá de más, pero en casa lo volvería a hacer”, dijo el jalisciense tras el percance.

Tan pronto se decretó en Red Bull que el tapatío de 33 año no podía regresar a pista, golpeó con sus manos el volante en una imagen que representa su frustración y la de todo México.

“Tuve una muy buena arrancada y me encontré con una situación donde podía tomar el liderato y fui por el. No pensaba, en verdad que Leclerc iba a frenar tan tarde, porque él iba por el medio y ya lo había pasado, y no esperaba que iba a estar ahí”.

Sergio Pérez