La salida de Checo Pérez de Red Bull Racing parece ser inminente. Sky Sports Fórmula 1 confirmó este martes que la decisión final del equipo es no contar con el tapatío para 2025 e incluso uno de sus sponsors, Telcel, publicó un banner en redes sociales con el mensaje “¡Cuatro años históricos!” a modo de despedida.

El citado medio también adelantó que Liam Lawson será quien ocupe su asiento como compañero de Max Verstappen, mientras que al RB se subiría el francés Isack Hadjar. De confirmarse, sería sin dudas un cruel final para un Checo Pérez que supo responder muchas veces que el equipo lo necesitó, pero la Fórmula 1 es así y muchos pilotos pasaron por situaciones similares.

Uno de ellos fue Alexander Albon, quien tuvo la chance de ser piloto de Red Bull como reemplazo de Pierre Gasly, pero rápidamente perdería su lugar precisamente ante Checo Pérez, pasando el tailandés a ser piloto de reserva del equipo austriaco. Ahora bien, con ese conocimiento de causa, el de Williams salió a respaldar a Pérez por su mal año.

¿Qué dijo Alex Albon sobre la mala temporada de Checo Pérez?

El piloto tailandés platicó con Motorsport y analizó sobre el difícil año de Checo: “Sí, es complicado. Creo que en primer lugar, tienes que apreciar el talento que tiene Max. Eso es lo primero. En segundo lugar, no siempre es tan cómodo conducir ese coche”. En la misma línea, señaló: “He dicho unas cuantas veces ahora que (a Verstappen) le gusta el coche bastante diferente, no es fácil para otros pilotos adaptarse”.

Alex Albon fue piloto de Red Bull Racing (GETTY IMAGES)

Por otro lado, recordó cuando le sucedió algo parecido en su etapa como compañero del tetracampeón de la F1: “Estás en el centro de atención constantemente, y es un lugar difícil para estar, y creo que eso es todo. Creo que para cualquiera, realmente, no va a ser un lugar fácil ser su compañero de equipo”.

Finalmente, concluyó sobre Pérez: “Si nos fijamos en Checo a principios de año, el coche se sentía un poco más estable para él, y en realidad, en relación con los mejores equipos, estaba haciendo un buen trabajo. Podía clasificarse entre los cinco primeros, los tres primeros, y volver a subir al podio y todo eso, y luego creo que se le fue a medida que llegaban las actualizaciones, y Max se sintió más cómodo con el coche. Checo luchó un poco más”.