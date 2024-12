El paso de Checo Pérez por Red Bull ya es historia y ahora es momento de Liam Lawson de escribir su propio camino en la escudería austríaca. El piloto neozelandés de 22 años estuvo en las últimas seis carreras con Visa Cash App Racing Bulls y finalmente le dieron la oportunidad en el equipo principal.

Para ningún piloto es fácil ser parte de Red Bull por las exigencias que demanda la propia Fórmula 1, pero también ser el compañero de Max Verstappen, el tetracampeón de la categoría, produce más tensión. No obstante, Liam Lawson está viviendo otra situación complicada.

ver también No le dan tregua: Culpan a Checo Pérez por la derrota de Red Bull en el Campeonato de Constructores

La misma está relacionada a que el neozelandés reconoció que viene recibiendo críticas de aficionados por haber sido el piloto que reemplazó a Checo Pérez en Red Bull. El tapatío tiene mucha gente por detrás, especialmente seguidores mexicanos.

Publicidad

Publicidad

“Vi demasiado abuso y no estaba preparado para eso. Honestamente, ya no uso mucho las redes sociales. Publico para mis seguidores, pero no leo los comentarios”, reveló Liam Lawson en una entrevista con el diario The Times luego de su confirmación como nuevo piloto de Red Bull.

Liam Lawson corrió con Racing Bulls en las últimas 6 carreras de 2024 (IMAGO)

“Te preparan para manejar en la Fórmula 1, pero no para lidiar con este tipo de cosas. No esperas algo así”, agregó el neozelandés de 22 años, quien tendrá que lidiar a partir de 2025 con las exigencias que demanda Red Bull. Por último, Liam Lawson reconoció que está feliz de ser compañero de Max Verstappen.

Publicidad

Publicidad

“Sinceramente, lo que más me emociona es saber que este tipo [Max] es el mejor, ha ganado los cuatro últimos campeonatos, se le considera el mejor piloto de F1 del mundo. Tengo acceso a sus datos de todas las sesiones, entrenamientos, calificaciones, carreras, tengo acceso a todo, para ver exactamente cómo lo hace. No hay nadie mejor de quien aprender“, concluyó el nuevo piloto de Red Bull.