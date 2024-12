La semana pasada se confirmaron todos los asientos para la próxima temporada de la Fórmula 1. Tras la salida de Checo Pérez de Red Bull Racing, Liam Lawson fue promovido a ese equipo para acompañar a Max Verstappen e Isack Hadjar fue anunciado como nuevo piloto de Visa Cash App RB para tener su primera experiencia en el ‘Gran Circo’.

Todas estas noticias dejaron tanto a Sergio como a Franco Colapinto sin chances de aspirar a conseguir un asiento para comenzar el 2025 corriendo en la Fórmula 1. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer un rumor que podría devolverles la ilusión a los sudamericanos. Puntualmente, el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya dio a conocer en AS Colombia que Jack Doohan solamente tendría garantizada su butaca en Alpine por un puñado de carreras.

Esto quiere decir que si el rookie australiano no tiene buenas actuaciones, el equipo francés podría optar por buscar a otro piloto. En este contexto, los nombres de Sergio Pérez y Franco Colapinto vuelven a escena, aunque Montoya se inclina más por el oriundo de Guadalajara en caso de que Doohan efectivamente sea removido.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Sorpresa! Christian Horner reveló que Checo Pérez seguirá ligado a Red Bull durante 2025

Montoya cree que Checo Pérez sería una opción más solida que Franco Colapinto en Alpine

“Checo económicamente puede darle un plus a Alpine. Con riesgo a que me carguen mas bronca. Mucho se está hablando de Colapinto, que puede ser una opción para esa silla, todo depende de cómo le vaya a Doohan. Lo que he escuchado es que Doohan tiene la silla garantizada por un número de carreras y si no le va bien pueden buscar una opción diferente”, manifestó Montoya en su videoblog de la edición Colombia de AS.

Juan Pablo Montoya prefiere a Checo Pérez por sobre Franco Colapinto (IMAGO)

Más adelante, completó: “Las cosas en F1 no son blanco y negro, son grises, son tonos de grises. Esta por un lado Doohan que tiene un contrato, que teóricamente le tiene que ir bien para mantenerse. Por otro lado, mucha gente está sumiendo que ya Colapinto es la persona que lo va reemplazar, pero cuando la gente estaba considerando a Colapinto, Checo no era una opción“.

Publicidad

Publicidad

ver también Confirmado: Mick Schumacher se va de la F1 y Mercedes tiene nuevo piloto de reserva

La parrilla de pilotos confirmada para la Fórmula 1 en 2025