Los rumores en torno a la continuidad de Checo Pérez en Red Bull no cesan. Uno de los que más ha hablado del tema durante las últimas semanas fue Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, quien se encargó de poner un manto de duda sobre el futuro del tapatío en el equipo.

Luego de finalizado el Gran Premio de Estados Unidos, en el que el mexicano terminó séptimo tras largar noveno, Marko reveló cuándo se sabrá si Checo continuará o no en Red Bull el próximo año. Además, afirmó que la escudería no se encuentra comparando los rendimientos del ex McLaren y Sauber, entre otros, con los de Liam Lawson, sino que la comparativa es entre el neozelandés y Yuki Tsunoda.

“Abu Dhabi, antes no”, manifestó el austríaco cuando le preguntaron sobre el momento en el que Red Bull decidirá su alineación para la próxima temporada. Cabe destacar que el GP de Abu Dhabi será el último que se correrá en el año, por lo que habrá que esperar hasta después del 8 de diciembre para saber que le deparará el destino al piloto de 34 años.

Helmut Marko aseguró que Red Bull decidirá si Checo Pérez continúa en el equipo una vez terminada la temporada 2024. (Imago)

Por otro lado, el europeo fue consultado acerca del desempeño del norteamericano en el Circuito de las Américas. Al respecto, admitió que no pudo estar pendiente del rendimiento del mexicano ya que estaba enfocado en la disputa entre Max Verstappen y Lando Norris.

“Terminamos en séptimo, arrancamos en décimo. Tenemos que comparar los tiempos de vuelta y luego decir más. Estaba muy emocionado en las últimas 15 vueltas. Normalmente veo los tiempos de vuelta, pero esta vez no pude”, agregó.

Rumbo al GP de México

Luego de culminado el GP de Estados Unidos, la Fórmula 1 llegará a México para correr la vigésima fecha de su calendario en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En dicho evento, que se llevará a cabo entre el viernes 25 y el domingo 27 de octubre, Checo Pérez buscará su primera victoria en territorio nacional.