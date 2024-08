El piloto monegasco asegura que no tendrá piedad con su próximo compañero en la escudería de Maranello.

La próxima temporada de la Fórmula 1 promete tener a Ferrari como principal protagonista. La escudería de Maranello ya es la más emblemática de por sí, pero a partir de 2025 ofrecerá un nuevo motivo para llevarse todas las miradas: la presencia de Lewis Hamilton.

ver también Confirmado: Mercedes eligió al piloto que reemplazará a Lewis Hamilton en 2025

El siete veces campeón de la F1 le pondrá fin a su exitosa historia con Mercedes para vestirse de rojo en busca de su octavo campeonato y, así, dejar de compartir su récord con Michael Schumacher. El sacrificado para hacerle un lugar fue Carlos Sainz y su nuevo compañero será Charles Leclerc, otro de los pilotos más convocantes de la parrilla.

No obstante, el monegasco fue muy claro al ser consultado por su futura competencia interna con Hamilton en Ferrari: no tendrá piedad. Así lo confirmó recientemente el propio Leclerc en una entrevista con la revista Gentleman’s Journal.

Charles Leclerc advierte a Lewis Hamilton (IMAGO)

La amenaza de Charles Leclerc a Lewis Hamilton por su futura competencia interna en Ferrari

“Cuando me pongo el casco, ya no hay nada de piedad. Cambias, no piensas en quién es quién y simplemente te lanzas a por ello. Ahora voy a competir con Lewis, así que tengo que olvidarme un poco de los nombres que están dentro del ‘paddock’ y centrarme sólo en mi propio rendimiento siempre que estoy en la pista”, sentenció Leclerc sobre su futura competencia con Hamilton.

No obstante, también señaló lo positivo del arribo del británico a Ferrari: “Será una gran oportunidad para aprender de uno de los mejores de la historia. Y en segundo lugar, creo que también será una oportunidad increíble para poder demostrar de lo que soy capaz, así que le espero con muchas ganas”.

Publicidad

Publicidad

ver también Quién es Andrea Kimi Antonelli, el piloto de 17 años que reemplazará a Lewis Hamilton en Mercedes