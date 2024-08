Los asientos de la Fórmula 1 para la temporada 2025 ya se empezaron a definir. Carlos Sainz era uno de los pilotos cuyo futuro todavía estaba en el aire por la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, pero días atrás se confirmó que el español correrá para Williams. Asimismo, Esteban Ocon se cambiará a Haas y ahora solo faltan asignar cuatro lugares divididos en Mercedes, Alpine, Visa Cash App RB y Kick Sauber (Audi a partir de 2026).

En este contexto, uno de los que se ilusiona para volver a correr en la máxima categoría es Mick Schumacher, hijo de Michael. Tras su debut como piloto de Haas, en 2023 se convirtió en tercer piloto de Mercedes y sueña con ocupar el puesto que dejará vacante Hamilton, aunque la realidad es que es difícil que esto suceda.

El propio Mick analizó su situación en diálogo con Divebomb: “Muchos equipos no tienen la presión de tomar una decisión en este momento, lo que también me deja un poco en el aire, por supuesto, pero la Fórmula 1 siempre tendrá prioridad en todo lo que haga, así que mientras eso no esté completamente cerrado para mí, esperaré y me concentraré en eso”. No obstante, desde la FIA fueron tajantes con las posibilidades de hijo del ‘Kaiser’.

Johnny Herbert asegura que nadie quiere a Mick Schumacher en la Fórmula 1

El comisario de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no anduvo con vueltas y sentenció: “Mick no está en la lista de la compra de nadie. Nadie le quiere en la F1“. Luego, se refirió a su decepcionante experiencia en la categoría, cuando compatió contra Kevin Magnussen en Haas: “Es perjudicial para la carrera de un piloto no ser capaz de batir a tu compañero de equipo. Mick no pudo hacerlo”.

Johnny Herbert fulminó a Mick Schumacher

La carrera de Mick Schumacher en la Fórmula 1

1° temporada: 22 carreras | 0 puntos | 19° en el Campeonato de Pilotos

2° temporada: 21 carreras | 12 puntos | 16° en el Campeonato de Pilotos

