La Fórmula 1 entró en un pequeño receso luego del Gran Premio de Bélgica, pero lo cierto es que la competencia más importante del automovilismo no ha descansado desde aquel triunfo de George Russell que terminó siendo para Lewis Hamilton por la descalificación del primero debido a un incumplimiento en el peso de su monoplaza.

En pleno parón veraniego, se confirmaron importantes noticias como la continuidad de Sergio Pérez en Red Bull Racing o el fichaje de Carlos Sainz por Williams para 2025. Ahora, la FIA también tomó protagonismo en la escena y confirmó modificaciones en el reglamento con implementación inmediata.

Las dos nuevas reglas de la Fórmula 1 que implementó la FIA

Artículo 39.6

La primera tiene que ver con la detención de los coches en la pista. “Cualquier piloto cuyo coche se detenga en cualquier zona que no sea el pitlane durante la sesión de clasificación o la sesión de clasificación sprint y reciba asistencia física no se le permitirá tomar parte en esa sesión”, reza ahora esta parte del reglamento.

Este cambio fue para evitar las confusiones que se generaron en el GP de China, cuando Carlos Sainz realizó un trompo con su Ferrari en la Clasificación y, tras un extenso periodo detenido con bandera roja incluida, pudo regresar y avanzó a la Q3.

Artículo 54.3.d

La segunda modificación en cuestión afecta a las sanciones. Puntualmente, los castigos que se apliquen en las carreras de Sprint se trasladarán a los Grandes Premios. Ahora se lee en el Artículo 54.3.d: “Si cualquiera de (las anteriores) penalizaciones se imponen a un piloto, y ese piloto no puede cumplir la penalización por no estar clasificado en la sesión de sprint o en la carrera en el caso de a) o b) o por retirarse de la sesión de sprint o de la carrera en el caso de c) o d), los comisarios pueden imponer una penalización de puesto en parrilla al piloto en su próxima carrera”.

Precisamente también en el Gran Premio de China se había dado una situación en la que Fernando Alonso recibió una penalización de tiempo luego de chocar a su compatriota Carlos Sainz en la carrer sprint. Sin embargo, en ese entonces el castigo no tuvo efecto porque el de Aston Martin ya se había retirado.