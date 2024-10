El piloto tapatío no pudo darle una alegría a los aficionados en el Gran Premio de México.

Checo Pérez tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de México. En la carrera de su país, el tapatío terminó último si se considera que Fernando Alonso, Alex Albon y Yuki Tsunoda abandonaron. Fue un resultado decepcionante para el piloto de Red Bull.

Checo Pérez había sumado algunos puntos en Singapur y en Austin, pero el resultado en México fue decepcionante. Por este motivo Christian Horner, el jefe de Red Bull, hizo una declaración que genera incertidumbre en el futuro del tapatío en la escudería austríaca.

“Mira, es un negocio basado en el rendimiento. Llega un momento en el que uno debe tomar decisiones difíciles“, dijo Christian Horner ante la pregunta de la periodista Jenna Fryer de Associated Press sobre si Checo Pérez finalizaría la temporada 2024 con Red Bull.

Aunque es una especulación en base a la declaración del jefe de la escudería, Christian Horner fue contundente en sus palabras y esto pone en vilo el futuro del mexicano en Red Bull, quien no está cumpliendo con las expectativas generadas y con los resultados que debería conseguir con uno de los equipos más poderosos de la Fórmula 1.

Checo Pérez no pudo darle una alegría a los aficionados (IMAGO)

“Me voy sin dudas muy triste. Me hubiese gustado terminar en el podio en México como ya lo hice una vez, pero quiero ganar esta carrera. No fue este fin de semana pero lo volveremos a intentar el año próximo”, expresó Checo Pérez este domingo luego del Gran Premio de México.

¿Quién podría reemplazar a Checo Pérez en Red Bull?

En caso de que Red Bull decida cortar a Checo Pérez, hay dos nombres principalmente en la consideración. Uno es el de Liam Lawson , quien correrá con Racing Bulls lo que resta de la temporada y que es parte de la academia de Red Bull.

El otro piloto es Yuki Tsunoda, quien también forma parte desde 2021 del segundo equipo de Red Bull, primero con el nombre de AlphaTauri y ahora llamado Racing Bulls. En cualquiera de los dos casos, serían dos pilotos jóvenes para acompañar a Max Verstappen.

¿Cuántas carreras quedan por disputarse en la temporada 2024 de la Fórmula 1?

Quedan tan solo cuatro carreras para que termine el año en la Fórmula 1. Luego del Gran Premio de México le toca el turno al histórico Interlagos, en Brasil. Después la categoría irá a Las Vegas y finalizará con dos eventos en Asia: primero en Qatar y la temporada culminará en Abu Dhabi.

