Max Verstappen dio un golpe sobre la mesa en el Gran Premio de Brasil. El neerlandés se enfrentaba al peor panorama posible en la lucha por el Mundial de Pilotos, pero sacó a relucir todo su repertorio y terminó ganando una caótica carrera pasada por agua en Interlagos tras haber largado en el puesto 17. Lando Norris, en cambio, tenía todo de cara con la pole, pero volvió a flaquear en la largada y cruzó la meta sexto.

De esta manera, Verstappen sacó una ventaja de 62 puntos a falta de tres carreras y es casi un hecho que levantará su cuarto título de la Fórmula 1 en un cierre de año plagado de dificultades con Red Bull Racing. Esta actuación de Max trajo con sí elogios por parte de todos los sectores, incluido Christian Horner, jefe de equipo de la escudería austriaca, quien incluso lo comparó con Ayrton Senna por su habilidad para conducir en lluvia.

¿Qué le dijo Bernie Ecclestone a Christian Horner sobre Max Verstappen?

Luego de la carrera del Gran Premio de Brasil, Horner platicó con la prensa y, al ser consultado sobre si Max Verstappen ya era el mejor piloto que había visto, contestó: “Es difícil hacer esas llamadas sobre generación a generación”. Sin embargo, acto seguido reveló lo que le dijo Bernie Ecclestone tras el triunfo de ‘Mad Max’ en Interlagos.

“Bernie me llamó después de la carrera y me dijo: ‘He visto a todos los grandes, y este es uno de los mejores que he visto‘. Es un poco mayor que yo y ha visto un poco más, así que mucho mérito de alguien como él”, reveló Christian Horner. Cabe recordar que Ecclestone ya había asegurado en el pasado que Verstappen era su piloto favorito de todos los tiempos, por lo que su performance en San Pablo no hizo más que ratificarlo.

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos tras el GP de Brasil 2024

Max Verstappen (Red Bull) – 393 puntos Lando Norris (McLaren) – 331 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 307 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 262 puntos Carlos Sainz (Ferrari) – 244 puntos George Russell (Mercedes) – 192 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) – 190 puntos Checo Pérez (Red Bull) – 151 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 62 puntos Nico Hulkenberg (Haas) – 31 puntos Yuki Tsunoda (RB) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 24 puntos Esteban Ocon (Alpine) – 23 puntos Kevin Magnussen (Haas) – 14 puntos Alexander Albon (Williams) – 12 puntos Daniel Ricciardo (RB) – 12 puntos Oliver Bearman (Ferrari/Haas) – 7 puntos Franco Colapinto (Williams) – 5 puntos Liam Lawson (RB) – 4 puntos Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 0 puntos Logan Sargeant (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 0 puntos

