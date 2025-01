La temporada 2025 de la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Ya pasaron más de 30 días desde la última carrera en Abu Dhabi y ahora solo restan dos meses para que los coches vuelvan al ruedo en el Gran Premio de Australia. Los equipos ya confirmaron a sus duplas y algunos pilotos ya trabajan en el simulador para llegar de la mejor manera al nuevo campeonato.

Max Verstappen fue el flamante ganador de la última campaña. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, sufrió un importante bajón en el sprint final por desperfectos de rendimiento en el coche de Red Bull Racing y lo tendrá difícil para repetir título en 2025. Precisamente esto es lo que piensa Jacques Villeneuve, quien no eligió al neerlandés como campeón de 2025 en su predicción.

Las predicciones de Jacques Villeneuve para el 2025 en la F1

El campeón de la Fórmula 1 de 1997 platicó con Motorsport y pronosticó cómo será la próxima temporada. Por un lado, señaló que Carlos Sainz será la sorpresa positiva de la parrilla en su campaña debut con Williams, mientras que apuntó a Aston Martin como la sorpresa negativa debido a las altas expectativas puestas en la escudería ahora que cuentan con Adrian Newey en sus filas.

Asimismo, Villeneuve predijo que Lando Norris será el próximo campeón de la F1. El británico quedó segundo en 2024, pero Jacques cree que tendrá revancha rápidamente y que conseguirá su primer título de la mano de McLaren. Las Papayas terminaron el año como la escudería más fuerte y se hicieron con el Campeonato de Constructores en la útlima carrera gracias al triunfo de Lando en Abu Dhabi.

Lando Norris es uno de los grandes candidatos a ganar la F1 en 2025 (GETTY IMAGES)

¿Por qué Max Verstappen no es considerado como favorito para 2025?

Si bien a estas alturas parecería que cualquier nombre que no sea el de Max a la hora de hablar del futuro campeón podría ser una sorpresa, lo cierto es que no es para nada descabellado. Y es que Red Bull quedó por debajo de McLaren, Ferrari y Mercedes en rendimiento en la segunda mitad de la temporada 2024 y, aunque nadie duda de las capacidades de Verstappen, lo cierto es que su habilidad no será suficiente durante toda una temporada si el coche no acompaña.

