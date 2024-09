El Gran Premio de Azerbaiyán contará con una importante novedad en la parrilla: Oliver Bearman. Este joven piloto pertenece al equipo junior de Ferrari y ya tiene un asiento confirmado para la próxima temporada en Haas. Sin embargo, este domingo reemplazará a Kevin Magnussen no solo en la FP1, sino durante todo el fin de semana.

El danés alcanzó el límite de 12 puntos sanción en la Superlicencia en Monza y su castigo será perderse el Gran Premio en Bakú, algo que nunca había sucedido en la historia de la Fórmula 1. Por eso, Bearman tomará su lugar y correrá su segunda carrera tras haber sustituido a Carlos Sainz en Arabia Saudita, donde finalizó séptimo y sumó seis puntos para los de Maranello.

Ahora bien, la presencia de Oliver en Azerbaiyán causó un gran revuelo en Argentina con Franco Colapinto como protagonista. La prensa foco en una supuesta rivalidad por el hecho de que la novia de Bearman -Estelle Ogilvy- es la antigua pareja del joven piloto de Williams y se generó expectativa por su reencuentro en Bakú.

La reacción de Franco Colapinto al reencontrarse con Oliver Bearman

Franco Colapinto y Oliver Bearman se vieron las caras en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán y disiparon cualquier tipo de rumores sobre una rivalidad o enojos por cuestiones amorosas. Por el contrario, el argentino se sentó al lado del británico y platicaron de manera amistosa, con risas de por medio.

Franco Colapinto junto a Oliver Bearman en conferencia de prensa (Foto: Clive Rose | Simon Galloway)

La confianza de Franco Colapinto para el Gran Premio de Azerbaiyán

Como fue mencionado anteriormente, Colapinto fue parte de la conferencia de prensa de este jueves y una de sus declaraciones tuvo que ver con lo que espera para la carrera en Bakú. “Estoy preparándome duro y trabajando para estar listo. Tenemos un buen coche para poder puntuar e intentar hacerlo lo mejor posible”, comentó Franco.

Luego, agregó: “En Monza no sabía nada, pero aquí sólo tengo que aprender la pista. Tenemos tres sesiones de libres. No he estado en muchos circuitos urbanos, pero espero haber aprendido lo suficiente en el simulador, he trabajado muy duro con el equipo como para haber hecho lo suficiente para tener un ritmo rápido“.