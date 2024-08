Leclerc confiesa su bipolar relación con Carlos Sainz en Ferrari: "Lo he odiado"

Charles Leclerc y Carlos Sainz enfrentan sus últimas carreras como compañeros en Ferrari. El piloto español será el sacrificado para hacerle un lugar a Lewis Hamilton a partir de 2025 y recientemente confirmó su fichaje por Williams para el año que viene. Sin embargo, todavía les queda trabajo por delante con la escudería de Maranello.

Ferrari ha dado un salto de calidad bajo la dirección de Fred Vasseur, pero todavía está lejos de ser el más dominante de la Fórmula 1, un título que en las últimas temporadas le ha pertenecido a Mercedes y Red Bull. Ahora bien, con Hamilton pretenden volver a pelear por campeonatos y se espera una interesante competencia interna con Charles Leclerc.

Precisamente el monegasco habló con la prensa en la previa del Gran Premio de Países Bajos e hizo un repaso sobre su experiencia con Carlos Sainz como compañero, una relación que ha tenido importantes roces dentro de la pista y que llegará a su fin el 8 de diciembre, luego del GP de Abu Dabi.

Charles Leclerc y Carlos Sainz no serán compañeros en 2025 (IMAGO)

La bipolar relación entre Charles Leclerc y Carlos Sainz

“Hubo momentos, con el casco puesto, en los que le he odiado y él me ha odiado a mí“, aseguró Charles Leclerc sobre Sainz. Sin embargo, no todo ha sido malo en su relación: “Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Desafortunadamente, en este mundo todo se analiza y critica en exceso. Todo se arregla hablando entre nosotros. Compartimos mucho interés y hemos vivido momentos que recordaré para siempre“.

Ferrari se mantiene en la lucha del Campeonato de Constructores

Los de Maranello están lejos de llevarse el Mundial de Pilotos, pero no le pierden pisada a los líderes en la lucha del Campeonato de Constructores. A falta de 10 carreras, registran 345 puntos, solamente 21 menos que el segundo -McLaren- y 63 unidades por detrás del líder, Red Bull. ¿Podrán remontar para agigantar su legado?

