La Fórmula 1 está a punto de reanudarse y el drama ya comienza a asomar. Tras un largo receso, los equipos volverán a las pistas este viernes con las Prácticas Libres del Gran Premio de Países Bajos y Fernando Alonso se mostró muy crítico contra su mismo equipo –Aston Martin– al analizar la primera parte de la temporada.

En diálogo con el periodista Jorge Peiró, el asturiano aseguró: “No tengo confianza plena con el coche. No estoy contento con mi temporada, no sé la gente que espera. Estoy sacando puntos con un coche de media tabla“. Sin embargo, los dardos no quedaron ahí, ya que también apuntó contra su compañero de equipo, Lance Stroll.

“Leo por ahí que es una de mis peores temporadas y llevo el doble de puntos que mi compañero. No se ve mucho en la parrilla que un piloto doble a su compañero, aunque Lance está haciendo un gran trabajo, estamos a media décima”, sentenció. De esta manera, Fernando Alonso le metió presión a todos en Aston Martin antes del Gran Premio de Países Bajos. ¿Podrán responder?

Aston Martin se encuentra quinto en el Campeonato de Constructores (IMAGO)

Fernando Alonso confía en poder hacerlo bien en el Gran Premio de Países Bajos

Al margen de su decepción, el experimentado piloto español manifestó de cara a la carrera de este domingo: “Tal vez Zandvoort (circuito del GP de Países Bajos) sea uno de esos fines de semana en los que tenemos una oportunidad. Este año es de altibajos para todos, pero sí, tengo bastante confianza”.

Historial de Fernando Alonso en el Gran Premio de Países Bajos

2021: 6° – Alpine

2022: 6° – Alpine

2023: 2° – Aston Martin

