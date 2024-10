La temporada 2024 de la Fórmula 1 está llegando a su fin y esto significa que solamente queda un puñado de carreras de Lewis Hamilton con Mercedes. A partir del año que viene, el siete veces campeón pasará a Ferrari en busca del octavo Mundial con el que superaría a Michael Schumacher.

No obstante, aunque hay grandes expectativas entre los aficionados por lo que será esa unión entre Hamilton y la escudería de Maranello, el piloto británico no parece tener las energías suficientes para afrontar la recta final de su carrera con el hambre necesario para volver a triunfar.

Hamilton ya había adelantado recientemente que la idea del retiro ronda por su cabeza y recientemente volvió a hacer declaraciones en esa misma línea. Esto supone un llamado de atención para Ferrari, equipo con el que firmará un contrato multianual.

¿Qué dijo Lewis Hamilton sobre su retiro de la Fórmula 1?

En declaraciones para Esquire, Lewis Hamilton sentenció: “Hay días en los que pienso: ‘Mierd*, no sé cuánto tiempo más podré seguir. Hay días en los que me gustaría hacer una pausa, una pausa de verdad, porque no tienes una pausa realmente grande durante la temporada como en otros deportes”.

Más adelante, completó sobre el intenso itinerario: “No terminas hasta mediados o finales de diciembre, y luego vuelves a entrenar en enero, dos veces al día. Hay otro par de horas de terapia que también se hacen durante ese tiempo, así que no tienes mucho tiempo libre. Y desde febrero, estás corriendo hasta diciembre”.

Por último, Lewis aseguró que tomará la decisión de marcharse cuando “no esté más enamorado” de la Fórmula 1 y que no se quedará si no siente que pueda luchar por grandes cosas en la categoría.

