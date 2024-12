Se terminó lo que se daba: Lewis Hamilton corrió su última carrera con Mercedes en la Fórmula 1. El siete veces campeón pasará a ser piloto de Ferrari en 2025 y, así, deja atrás su exitosa etapa con las Flechas Plateadas, donde ganó seis de sus campeonatos a lo largo de 12 temporadas.

Como no podía ser de otra manera, su despedida fue más que emotiva en el Gran Premio de Abu Dhabi. Lewis se ha ganado el respeto de toda la parrilla y uno de los primeros homenajes llegó de su compañero de equipo, George Russell. Puntualmente, el británico diseñó un casco especial con fotos e ilustraciones de ambos, así como también frases como: “Nos vemos en la pista”.

No obstante, las emociones más fuertes llegaron luego de la bandera a cuadros en el Yas Marina Circuit. En primer lugar, Hamilton hizo sus últimas ‘donas’ (giros con el coche) a bordo de un Mercedes ante los aplausos del público presente. Luego, se bajó del monoplaza y se arrodilló junto a él a modo de despedida, una imagen que emocionó a más de uno.

En la misma línea, tuvo una comunicación radial llena de palabras de afecto. “Los amo, chicos. Realmente lo hago”, expresó Lewis Hamilton con la voz visiblemente quebrada. “Nosotros también te amamos y siempre vas a ser parte de esta familia”, le contestó Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes.

¿Qué dijo Lewis Hamilton luego de su última carrera con Mercedes?

El de Stevenage platicó con la prensa en zona mixta luego del GP de Abu Dhabi y analizó su etapa en Mercedes. “Es de locos pensar lo rápido que ha pasado el tiempo. Fue un salto de fe cuando decidí unirme a Mercedes, recuerdo como si fuera ayer las mariposas que sentía en el estómago. Embarcarme en esta aventura y tener el éxito juntos que hemos tenido”, comenzó diciendo Lewis.

Luego, completó: “Los mayores éxitos y las peores experiencias también, pero lo hemos hecho juntos. Siempre nos hemos mantenido unido. Eso hace que sea muy difícil dejarles ir, pero ha sido increíble. No podría haber esperado más“. Por último, cerró con una broma: “¡Parece que me vaya a retirar, pero sigo aquí! El día que me retire va a ser lo peor. Todavía me quedan unos años“.

El resumen de Lewis Hamilton en Mercedes

12 temporadas

84 victorias

78 pole position

153 podios

6 campeonatos