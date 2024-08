Checo Pérez ha dado mucho de lo que hablar durante las últimas semanas, principalmente por las dudas sobre su futuro. Sin embargo, mientras los rumores continúan, el mexicano volvió a correr con Red Bull Racing este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, y lo hizo de buena forma.

El tapatío comenzó la carrerea en el quinto lugar, aunque, lamentablemente para él y la escudería, no consiguió mantener ese lugar, sino que acabó en la sexta plaza. Pero a pesar de esta situación, Helmut Marko se mostró conforme con el desempeño del mexicano en territorio neerlandés.

Helmut Marko defiende a Checo Pérez tras el GP de Países Bajos

Luego de la carrera en Países Bajos, Helmut Marko, asesor de Red Bull afirmó estar contento con lo hecho por Sergio. “Su clasificación estuvo bien. Sí, perdió un lugar en la salida, pero Ferrari fue increíblemente veloz, inesperadamente veloz. En el segundo stint fue más rápido que Verstappen. Así que se estableció y contentos con su rendimiento”, aseguró.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Países Bajos (IMAGO)

De esta forma, Marko deja claro que el hecho de que Checo cayera un puesto fue más mérito de Ferrari que fallo del tapatío. A pesar de su lugar final, Pérez ya comienza a acumular puntos positivos, soñando con poder continuar en Red Bull.

¿Qué dijo Sergio Pérez tras el Gran Premio de Países Bajos?

“Tuve una muy buena largada, pero no tuve para dónde ir con Piastri, que tuvo una muy mala salida, y acabé perdiendo la posición con Charles. Iba muy pegado a ellos al inicio de carrera, pero cuando empezamos a degradar, me cuesta más que a Ferrari. En general, no tuvimos el ritmo el día de hoy. McLaren y Ferrari han estado más rápido que nosotros”, afirmó Checo.

