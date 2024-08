Lewis Hamilton cumplirá 40 años en enero de 2025 y las dudas sobre cuánto tiempo más estará en la Fórmula 1 empiezan a aflorar. El heptacampeón afronta actualmente lo que será su última temporada con Mercedes para adentrarse más adelante en una nueva etapa de su carrera con Ferrari.

En este contexto, es fácil imaginar que Hamilton seguirá en la F1 al menos un par de temporadas más (firmó un contrato plurianual con la escudería de Maranello), pero fue él mismo quien se encargó de contar a lujo de detalle cómo afronta la posibilidad de retirarse tarde o temprano del automovilismo.

Lewis Hamilton dio detalles sobre su retiro de la Fórmula 1

El británico dio una entrevista para la revista Esquire y dijo sobre su retiro: “Hay días en los que pienso, ‘dispara, no sé cuánto tiempo más puedo aguantar’. Pienso: ‘vaya, me encantaría un descanso, un descanso de verdad’. Porque no se consigue un gran descanso como en otros deportes”.

En la misma línea, Hamilton confesó que ya tiene una fecha en mente, pero no la reveló: “Tengo un plan mental de hasta dónde me gustaría llegar. Solo tengo que elaborar una estrategia y secuenciar las cosas. Me interesa mucho la secuenciación, mirar las marcas con las que colaboro, las empresas que estoy iniciando, cómo administro mi tiempo entre todas ellas y cómo puedo seguir dedicándome a este trabajo”.

Lewis Hamilton viene de ganar el Gran Premio de Bélgica (IMAGO)

Por otro lado, reflexionó: “¿Habrá un momento en el que ya no esté totalmente comprometido y ya no estaré enamorado de ello? Ese es el momento que espero que nunca suceda”. Y aseguró: “Sabré cuándo tengo que parar. Quiero asegurarme de aprovecharlo al máximo mientras pueda y disfrutar plenamente de este deporte que he practicado toda mi vida”.

Finalmente, contó la charla que ha tenido con otros pilotos retirados sobre el momento de poner un punto final a su carrera: “Me han dicho que desearían haber podido trabajar un año o dos más. Y me dicen: ‘¡Quédate todo el tiempo que puedas! Pero no quiero hacerlo si no soy bueno”.