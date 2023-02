La viralización del video que exhibe la discusión entre el director técnico de Pumas Femenil, Jonathan Lazcano, y la jugadora Natalia Macías ha trascendido a la discusión pública. En primera instancia fueron las aficionadas y los aficionados quienes convirtieron las redes sociales en escenario para intercambiar posturas que fueron desde opiniones respetuosas hasta ofensas.

Pero no quedó ahí. Personalidades de los medios de comunicación también emitieron opiniones al respecto. En Twitter, por ejemplo, comunicadoras, conductoras, periodistas y analistas de futbol publicaron sus puntos de vista sobre lo sucedido. Hubo casos en que fue inevitable la confrontación por los posicionamientos expresados.

Después de que Jonathan Lazcano y Natalia Macías concedieron una entrevista a TUDN para señalar que todo se trató de acciones habituales en el futbol, la periodista María Fernanda Mora externó su desacuerdo ante la falta de una disculpa por parte del entrenador. De igual forma hizo hincapié en que la justificación que dio la futbolista al trato recibido, no significa que esté bien.

En respuesta, Damián Zamogilny validó la premisa de que son conductas propias del futbol, además de subrayarle a su compañera que se equivocó al expresar su opinión. Esto motivó más pronunciamientos de Mora. En primer lugar, haciéndole notar que no cometió error alguno en expresarse. En segundo plano para precisar que la violencia no es futbol. Zamogilny reviró solicitándole que condenara a ambas partes implicadas, no solamente al director técnico.

La discusión propició que la periodista publicara un mensaje para matizar la importancia de que las mujeres no callen ante los ataques o violencia que reciben: “Alzar la voz es remar ante una avalancha de comentarios que te revictimizan, minimizan u ofenden”. Así, lo acontecido en una cancha se traslada a otros ámbitos que permiten observar el fenómeno social del lugar que toma el hombre en torno a la mujer.