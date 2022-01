Estamos a poco tiempo de que se ponga en marcha un campeonato más que apasionante como lo es la Liga MX Femenil, en este caso con lo que es el desarrollo del Torneo Grita México Clausura 2022. Dentro de esta nota, te contaremos cómo, cuándo y dónde seguir los ocho partidos por la primera jornada por el campeonato.

Recordemos que el campeonato va a tener el desarrollo común y corriente que desplegó hasta el momento. Es decir, 17 jornadas en las cuales los ocho mejores equipos colocados irán a la Liguilla. Y a partir de allí se afrontan los partidos de cuartos de final, semifinal y final.

Profundizando en cuanto a las realidades de los clubes, lo cierto es que Rayadas de Monterrey es el cuadro que va a defender el título obtenido el campeonato pasado, el cual lo consiguió tras superar en la final a las por entonces bicampeonas Tigres UANL. También no hay que dejar de resaltar como posibles candidatos a Chivas de Guadalajara, Atlas o América entre varios equipos.

+¿Cuándo comienza la jornada 1 del Clausura 2022 por la Liga BBVA MX Femenil?

La primera jornada del Torneo Grita México Clausura 2022 por la Liga BBVA MX Femenil comenzará este viernes 7 de enero, con lo que será el duelo entre Mazatlán y Cruz Azul, el cual se efectuará desde las 20:00 horas CDMX.

+¿Dónde mirar la jornada 1 del Clausura 2022 por la Liga BBVA MX Femenil?

A continuación, esta es la lista de los canales de TV o streamings que emitirán cada uno de los partidos de la jornada uno (hora CDMX) del Torneo Clausura 2022 por la Liga BBVA MX Femenil. Los partidos serán emitidos por TVP, TVC Deportes, TUDN, y FOX Sports 2, con la distribución correspondiente en base a la cantidad de juegos por derechos que ostentan. Fanatiz lo hará vía streaming con algunos cotejos.

+Canales de TV para cada partido de la Jornada 1

-Mazatlán vs. Cruz Azul - viernes 7 de enero - 20:00 horas - por la pantalla de TVP

-Pumas UNAM vs. León - sábado 8 de enero - 12:00 horas - por la pantalla de TUDN

-Puebla vs. Toluca - domingo 9 de enero - 12:00 horas - por la pantalla de TVC Deportes

-FC Juárez vs. Atlético San Luis - domingo 9 de enero - 20:00 horas - por la pantalla de TUDN

-Necaxa vs. Tigres UANL - lunes 10 de enero - 17:00 horas - por la pantalla de TUDN

-América vs. Atlas - lunes 10 de enero - 19:00 horas - por la pantalla de TUDN

-Tijuana vs. Santos Laguna - lunes 10 de enero - 21:00 horas - sin confirmación de canal de TV

-Pachuca vs. Chivas de Guadalajara - lunes 13 de septiembre - 21:00 horas - por las pantallas de FOX Sports 2 y Fanatiz

*El partido que protagonizarían Rayadas de Monterrey y Querétaro fue aplazado para el día lunes 21 de febrero a las 21:00 horas CDMX.