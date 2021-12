Quedan muy pocos días para que reinicien las actividades dentro de la Liga MX Femenil. La realidad es que se viene el desarrollo del Torneo Clausura 2022 en una competición que tendrá a Rayadas de Monterrey como las campeonas defensoras. En esta oportunidad, repasaremos los partidos a resaltar del campeonato.

Lo que hay que resaltar es que los partidos a mencionar no van a tener su disputa en la misma jornada que el Apertura 2021, por lo que habrá que estar más que nunca atento a los días de cada choque. También hay que decir que el certamen se acopla al exigente calendario masculino, sabiendo que la parte varonil tiene como razón la disputa del Mundial Qatar 2022.

Recordemos que los partidos a destacar en cuanto a máximas rivalidades son el Clásico del Fútbol Mexicano (América vs. Chivas), el Clásico Tapatío (Chivas vs. Atlas), el Clásico Joven (América vs. Cruz Azul), Clásico Capitalino (Pumas UNAM vs. América) y por último el Clásico Regio (Rayadas de Monterrey vs. Tigres UANL).

Liga MX Femenil: los juegos a seguir en el Clausura 2022