Las dos escuadras bridnaron un entretenido partido en el Olímpico Universitario, pero no lograron definir a un conjunto ganador y se conformaron con el empate.

Pumas Femenil estuvo cerca de conseguir el resultado soñado, pero no lo pudo concretar. Estaban al frente en el marcador ante el América, pero un remate en tiempo de compensación, sumado a un error de Melany Villeda, dejó el marcador en igualdad, 1-1 final. Un triunfo que ya sentían en sus manos se les fue en el agregado, así como el sueño de Liguilla.

El partido inició con un error de Itzel González, portera del América, quien no pudo medir bien un balón que no llevaba peligro y que botó dentro del área. El esférico pegó en el travesaño y Anahí Gómez remató de cabeza para adelantar a las locales. Tuvo la recompensa al esfuerzo de no dar el balón por perdido y gritó su primer gol en el clásico capitalino.

Fue un encuentro de muchas llegadas por parte de la visita, pero el arbitraje jugó un papel bastante importante para mal. Muchas decisiones incorrectas y fueras de juego inventados son los que arruinaron el espectáculo en la cancha del estadio Olímpico Universitario. Al final, en tiempo agregado, América empató por un error de Melany Villeda, quien había sido la heroína durante los 90 minutos.

Al borde de la eliminación

Con este marcador, Pumas no consiguió sumar dos unidades más que las hubieran acercado al sueño de la clasificación. Aún no están eliminadas, pero una combinación de resultados, sumados a una derrota en la siguiente jornada las podría dejar sin oportunidad de soñar más con una hipotética clasificación.