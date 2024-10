Pues recordemos que la última vez que disputaron un Mundial fue en China 2007. Fecha desde la que no consiguieron mantenerse en la pelea por ir a la Copa del Mundo. Por ello lo hecho por Milagros era más que rescatable en Francia 2019. Ya que desde su debut venían cayendo dolorosamente en sus primeros dos exámenes, pero no querían despedirse de este Mundial en tierras parisinas con puras derrotas .

Reportera empedernida, y una fiel creyente de que el periodismo puede cambiar el mundo. Por eso me he especializado en el deporte femenil, en especial el futbol. El cual he tenido la oportunidad de seguir de cerca al grado de ser la única reportera mexicana que cubrió la Copa del Mundo de Francia 2019, así como la Liga MX Femenil, She Believes, NWSL, Selección Mexicana y Selección de Estados Unidos, y más.