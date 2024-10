Francesco Totti podría protagonizar una de las noticias del año en el futbol de Italia. El emblemático delantero con pasado en la Roma colgó las botas el pasado 28 de mayo de 2017 con la Loba, club en el que jugó toda su carrera desde su debut en 1993 hasta su retiro. No obstante, en las últimas horas dio a conocer que recibió ofertas de equipos de la Serie A y no descarta la posibilidad de volver a jugar profesionalmente en la Primera División de su país.

“Me quedaría otros 25 años. Ser el capitán de este equipo ha sido un honor, mi corazón estará siempre con ustedes”, fueron las palabras de Totti en su despedida con la Roma. Al parecer, esas ganas de seguir jugando siguen y a sus 48 años se está planteando la chance de ponerse nuevamente las botas para firmar un regreso que quedaría grabado a fuego en la historia del futbol del Viejo Continente.

ver también Neymar volvió a jugar y mostró las cicatrices de su rodilla tras recuperarse de su grave lesión

Francesco participó recientemente de un evento de Betsson y reveló: “Hubo equipos de Serie A que me han llamado y, lo reconozco, me dejaron pensar en una locura”. Luego, completó: “Sería difícil, pero en la vida nunca digas nunca. Hay jugadores que regresaron años después de su retirada. Depende también de dónde juegues, con todo el respeto, aunque, para regresar a la Serie A, necesitaría entrenar muy bien”.

Publicidad

Publicidad

¿En qué equipo de la Serie A jugaría Francesco Totti?

El Capitano está fuertemente ligado a la Roma, pero no descarta ponerse la camiseta de otro equipo de Italia en su posible regreso. “Si tuviese que hacer una locura, lo haría en Italia, no en el extranjero. Si me llama el Inter (de Milán), ayudo en el vestuario“, aseguró Francesco Totti. En la misma línea, cuando le consultaron por la Lazio, clásico rival de la Roma, contestó: “Ni hubiese considerado su llamada”.

Francesco Totti, en su retiro de la Roma (IMAGO)

Las razones que llevan a Totti a pensar en un regreso del retiro

Por un lado, Francesco admite que nunca quiso dejar el futbol profesional, sino que fue más una decisión de la Roma. “Cuando pasas página, nunca sabes lo que viene. No fue decisión mía, quizás por eso se me ha quedado dentro. Hay un principio y un final para todo, pero aquella ventana quedó abierta en mí”, confiesa. Además, expresó que podría tener “un papel importante en el campo” con el nivel actual de la Serie A. ¿Vuelve?

Publicidad

Publicidad

Palmarés de Francesco Totti

Serie A 2000/01

Supercopa de Italia 2001

Copa del Mundo Alemania 2006

Copa Italia 2006/07

Supercopa de Italia 2007

Copa Italia 2007/08