Este lunes 21 de octubre Neymar volvió a jugar oficialmente. Después de más de un año de su rotura del ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda en un partido con Brasil, el crack de 32 años regresó a pisar un campo de juego y disputó sus primeros minutos de la temporada.

Unos días antes de que Neymar volviera a jugar oficialmente, el brasileño reveló a través de sus redes sociales cómo le quedó la rodilla y mostró las cicatrices de su pierna después de la operación y de su recuperación. “Marcas de un guerrero que nunca desiste de lo que quiere”, escribió el jugador del Al-Hilal al exhibir la foto.

La rehabilitación de Neymar fue compleja y duró más de lo esperado. Sin embargo, y contrario a los prejuicios que recibe el brasileño, el futbolista de 32 años se esforzó al máximo para ponerse a tono como lo ha hecho con anterioridad con otras lesiones duras que sufrió.

“Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, expresó Neymar entre lágrimas en una entrevista con el medio NR Sports que se viralizó en las últimas horas antes del regreso del brasileño al futbol.

Finalmente, un poco más de un año después de su grave lesión, Neymar ingresó este lunes en la segunda mitad en el partido de Al-Hilal contra Al-Ain por la tercera jornada de la Champions League de Asia. Pese a la falta de ritmo futbolístico, el brasileño dejó algunas de sus pinceladas habituales.

Lo fundamental para Neymar es empezar a jugar partidos sin sufrir contratiempos. Y, si el brasileño toma continuidad en las próximas semanas, el crack podría volver a jugar con la Verdeamarelha en la próxima Fecha FIFA de noviembre, cuando el Scratch se enfrente a Venezuela y a Uruguay.

“Tenemos que respetar los protocolos médicos, todavía no ha vuelto por completo. Pero no tengan dudas de que, cuando esté recuperado y en condiciones, volverá a ser convocado“, exclamó Dorival Jr, entrenador de Brasil, en agosto pasado, cuando Neymar todavía no había regresado.

¿Cómo salió Al-Hilal y cuántos minutos jugó Neymar?

Al-Hilal derrotó por 5-3 al Al-Ain por la tercera jornada de la Champions League de Asia en lo que fue un partido apasionante y con muchos goles. Neymar ingresó en el minuto 77 del juego y, luego de un año de su grave lesión, el brasileño volvió a jugar al futbol.

