¿Pueden participar? El reglamento del Mundial de Clubes 2025 preocupa a Pachuca y Club León

Cada vez falta menos para el Mundial de Clubes. Esta edición del certamen se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 junio y el 13 julio de 2025 y tendrá un formato inédito hasta la fecha. Más precisamente, contará con la participación de 32 equipos, de los cuales tres serán de la Liga MX, y su desarrollo será similar al de una Copa del Mundo de la FIFA. No obstante, en las últimas horas se dio a conocer el reglamento de este torneo y un punto del mismo preocupa a Pachuca y Club León.

Uno de los puntos del reglamento es la Multipropiedad . Para ser más exactos, la FIFA no permitirá la participación de dos o más equipos que pertenezcan al mismo dueño o empresa propietaria . Y es aquí donde entra la preocupación en Pachuca y Club León, ya que ambos clubes pertenecen al Grupo Pachuca . De momento no hubo un señalamiento al respecto por parte de la organización, pero es un hecho que tendrán que salir a clarificar la situación sobre la participación de los Tuzos y los Esmeraldas en el Mundial de Clubes 2025.

Un dato no menor en esta cuestión es que el Grupo Pachuca tiene en sus planes la venta del Club León . En junio de este año, Armando Martínez Patiño , presidente del Club Pachuca, confirmó en ‘Faitelson sin Censura’: “Ya hay un compromiso con la Liga MX que antes del 2027, nosotros tenemos que acabar con nuestra parte de nuestra multipropiedad. Mi hermano (Jesús Martínez Patiño) tiene el compromiso junto con mi sobrino (Jesús Martínez Murguía) en León de no tener mayoría en el León y de vender un parte, y entonces no tener nosotros la mayoría con los dos equipos” .

Pachuca y León podrían verse afectados por el reglamento del Mundial de Clubes (Getty Images)

Todos los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

Manchester City – UEFA

Chelsea – UEFA

Real Madrid – UEFA

Atlético de Madrid – UEFA

Inter de Milán – UEFA

Juventus – UEFA

Bayern Múnich – UEFA

Borussia Dortmund – UEFA

PSG – UEFA

Porto – UEFA

Benfica – UEFA

RB Salzburgo – UEFA

Palmeiras – CONMEBOL

Flamengo – CONMEBOL

Fluminense – CONMEBOL

River Plate – CONMEBOL

Boca Juniors – CONMEBOL

Atlético Mineiro o Botafogo (campeón Copa Libertadores 2024) – CONMEBOL

Pachuca – CONCACAF

Monterrey – CONCACAF

Club León – CONCACAF

Seattle Sounders – CONCACAF

Inter Miami – CONCACAF

Al Hilal – AFC

Al Ain – AFC

Urawa Reds – AFC

Ulsan – AFC

Al Ahly – CAF

Wydad – CAF

Espérance Sportive de Tunis – CAF

Mamelodi Sundowns FC – CAF

Auckland City – OFC

Sedes del Mundial de Clubes 2025

Hard Rock Stadium , Miami, Florida

, Miami, Florida Lumen Field , Seattle, Washington

, Seattle, Washington Rose Bowl , Pasadena, Los Angeles, California

, Pasadena, Los Angeles, California Camping World Stadium , Orlando Florida

, Orlando Florida Inter&Co Stadium , Orlando, Florida

, Orlando, Florida Mercedes Benz Stadium , Atlanta, Georgia

, Atlanta, Georgia Geodis Park , Nashville, Tennessee

, Nashville, Tennessee Bank of America Stadium , Charlotte, Carolina del Norte

, Charlotte, Carolina del Norte TQL Stadium , Cincinnati, Ohio

, Cincinnati, Ohio Audi Field , Washington DC

, Washington DC Lincoln Financial Field , Philadelphia, Pensilvania

, Philadelphia, Pensilvania MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey

