En cada cita olímpica se generan distintas historias que emocionan y llaman la atención. Y los Juegos Olímpicos de París 2024 no están siendo la excepción, en este caso debido a lo que logró Daniel Wiffen.

El atleta irlandés se presentó este martes 30 de julio en Paris La Défense Arena, el recinto en el que se disputan las distintas pruebas de natación en la capital francesa. Y Daniel Wiffen hizo historia.

El deportista irlandés ganó la medalla dorada en los 800 metros estilo libre. Además, Daniel Wiffen se convirtió en el segundo atleta en la historia del país en ser campeón olímpico en natación. Además, el hombre de 23 años batió el récord olímpico con su tiempo (7:38.19).

El paso de Daniel Wiffen por Game of Thrones, la aclamada serie

Mucho tiempo antes de hacer historia en París 2024, Daniel Wiffen formó parte de un episodio de Game of Thrones y de una escena muy recordada por los aficionados de la serie: la Boda Roja.

Daniel Wiffen hizo historia con Irlanda en París 2024 (IMAGO)

El episodio en cuestión, llamado Las lluvias de Castamere, fue estrenado mundialmente el 2 de junio de 2013. Allí, Daniel Wiffen fue un extra junto a su hermano gemelo Nathan. El actual nadador llegó a ese papel a través de su hermana, Elizabeth, quien actuaba en Game of Thrones como Neyela Frey.

“Realmente no sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven. Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel en Juego de Tronos y después nosotros entramos para la ‘Boda Roja’, en el fondo. Fue genial”, comentó el ganador de la medalla dorada en París 2024 al sitio oficial de los Juegos Olímpicos.