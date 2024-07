El boxeo es sinónimo de México. Donde haya un mexicano peleando, la expectativa por ver lo que puede dar está y Citlalli Ortiz no es la excepción en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Ella nació en Estados Unidos y llegó a pelear representando USA, pero finalmente se decantó por sus raíces y no le importan las críticas que sufrió.

Bellatrix, como se la apoda por el significado que tiene “mujer guerrera”, nació en California hace 23 años y, pese a que sigue siendo muy joven, ya tendrá la responsabilidad de representar a todo un país ante los ojos del mundo.

Ortiz hará su estreno sobre el cuadrilátero en la categoría de los 75kg este miércoles a partir de las 04:36hs del centro de México. Su rival en octavos de final será la australiana Caitlin Parker, quien tendrá que tener mucho cuidado de Ortiz. Es cierto que la atleta nacional mide 1,60m y que en ese sentido está en desventaja con la mayoría de sus rivales, pero tiene una gran capacidad de pegada y se vuele un peligro para cualquiera.

Citlalli consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023 como un logro muy importante en su carrera, pero no fue suficiente para sacar su vuelo a París. Finalmente, terminó obteniendo la clasificación a estas olimpiadas después de hacer un gran papel en el segundo clasificatorio realizado en Tailandia.

Así pelea Citlalli Ortiz, protagonista mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024

Desde que era niña tuvo en claro que la gran pasión de su vida sería el boxeo. Por eso, lo empezó a practicar desde muy temprano gracias a su padre, quien la acompañó en todo su crecimiento. Lo que tuvo que decidir fue a que país representar, ya que por tres años competía para ambas naciones, pero a la hora de optar por un camino, fue por el mexicano.

“Tengo una hermana mayor que me gana con seis años. A ella le interesó al principio. A mí me llevaron a la fuerza porque yo era una niña con sobrepeso. Pesaba como 86 kilos. No me gustaba el box y al principio solo fue para bajar de peso. Yo básicamente era su costal. Así aprendí. Me salté todo lo del principiante. Fui directo al ring, a los madrazos”, contó Citlalli en charla con Fábrica de Periodismo.

Y además, añadió: “A los ocho años empecé en el box. A los 14 tuve mi primer pelea. Pero de los 8 a los 14 años nadie me quería entrenar. Mi papá me dijo: ‘pues hay que aprender juntos’. A mi papá le gusta mucho el box y la verdad no lo practicó ni nada. O sea, no tenía conocimiento del box más que de vista.