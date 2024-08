Los Juegos Olímpicos de París 2024 recibieron varias críticas y una de ellas tuvo que ver con la Villa Olímpica. Distintos atletas se quejaron no solo de las instalaciones, sino también de la comida y los transportes, motivo por el cual algunos deportistas optaron por hospedarse en las inmediaciones.

Si bien el evento ya finalizó, Alexander Zverev también alzó la voz para manifestar su descontento con la Villa Olímpica de París 2024. Sasha, número 4 del mundo, se despidió de la prueba individual en cuartos de final tras caer por 7-5 y 7-5 con el italiano Lorenzo Musetti y no pudo defender la medalla de oro que había conseguido en Tokio 2020.

Además, Zverev compitió en la modalidad de dobles mixto junto a Laura Siegemund. No obstante, sufrió una decepción aún peor: perdieron en primera ronda luego de verse superados por 6-4 y 7-5 contra los checos Tomás Machác y Katerina Siniaková.

Alexander Zverev no pudo con Lorenzo Musetti en París 2024 (IMAGO)

Ahora, el tenista alemán se encuentra disputando el Masters 1000 de Montreal y precisamente en una conferencia de prensa de este certamen criticó sin filtros a la organización y las condiciones de la Villa Olímpica de París 2024 cuando le preguntaron al respecto.

Alexander Zverev expuso en detalle las falencias de la Villa Olímpica en París 2024

Zverev fue consultado en rueda de prensa por las quejas de los atletas con la Villa Olímpica y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hacer su descargo. “Sufrimos un poco con la comida y con las condiciones para dormir. Tampoco había aire acondicionado en las habitaciones, lo que fue algo difícil para mí, pero era igual para todos, así que no me quejo”, comenzó.

Por último, destacó a Japón, anfitrión de la edición pasada de los Juegos Olímpicos: “En ese sentido, creo que Tokio fue mucho mejor y la organización también fue mucho mejor. Lamentablemente tengo que admitirlo, no era la mejor”.