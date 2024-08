Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen avanzando a buen ritmo y los eventos deportivos se siguen desarrollando en territorio europeo. México ya cosechó tres medallas, dos de plata y una de bronce, y espera poder seguir sumando más preseas en su conteo.

Sin embargo, pese a la enorme alegría por los deportistas mexicanos que dejan el nombre de la nación en lo más alto, no todo es color de rosas. En las últimas horas salió a la luz una serie de detalles que despertaron el enojo de dirigentes deportivos de México.

Es que Ana Gabriela Guevara, titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), no se guardó nada contra María José Alcalá, directora del Comité Olímpico Mexicano (COM). Todo a raíz de los contratos comerciales que se han pactado entre la televisora TUDN y el COM.

Así marcó su enojo Guevara: “No comparto las formas en las que están siendo expuestos los atletas a través de los medios de comunicación”. Y continuó: “Creo que hay momentos para eso, creo que están siendo sobrexpuestos con un acuerdo que no tiene que ver en lo deportivo sino con lo mediático”.

Además, profundizó su crítica: “Hay un exceso con esta exigencia, se hizo público el mensaje que les hace llegar la presidenta del COM exigiéndoles que atiendan a los medios”. “Nunca en ninguna parte del mundo se te obliga o se te pone condición tu permanencia por dar o no una primicia por un acuerdo económico que queda totalmente fuera de lo deportivo”, deslizó.

La cuestión comercial en medio del deporte

TUDN ha reclamado a los demás medios de comunicación hacer válido el contrato comercial. Esta situación ha traído polémica: los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya apenas pudieron convivir con familiares un par de minutos en la calle tras la obtención de la medalla de plata en trampolín 3mts sincronizado varonil. Alejandra Valencia recibió una llamada de atención por haber dado entrevistas tras ganar el bronce en la prueba por equipos femenil de tiro con arco.