La segunda semana de los Juegos Olímpicos París 2024 ya está en marcha. Uno de los grandes atractivos de esta parte de la competencia son las pruebas de atletismo, entre las que se destacan los 100 metros planos tanto masculinos como femeniles.

ver también Marco Verde aseguró una nueva medalla para México en los Juegos Olímpicos de París 2024

Una de las estrellas que los aficionados esperaban ver en la rama de mujeres era la jamaiquina Shelly-Ann Fraser-Pryce, considerada por muchos como la mejor velocista de la historia. La caribeña de 37 años era una de las grandes candidatas a quedarse con el oro en los últimos Juegos Olímpicos de su carrera, en la que cuenta con dos preseas olímpicas doradas (2008 y 2012), una de plata (2020) y otra de bronce (2016).

A Fraser Pryce le denegaron la entrada al Stade de France por no llegar en un vehículo oficial. (Imago)

Sin embargo, minutos antes de disputar una de las semifinales de la especialidad se dio a conocer su baja. Si bien durante algunos minutos los motivos de su ausencia fueron desconocidos, posteriormente se comenzó a esbozar una posible razón de su no participación: no la dejaron entrar al Stade de France, lugar en el que se llevan a cabo las pruebas de atletismo, por no presentarse en un vehículo oficial de los Juegos Olímpicos.

ver también La inesperada reacción de Imane Khelif luego de la polémica y de asegurar medalla en París 2024

La indignación de la atleta pudo verse reflejada en un video viralizado en redes sociales. En este registro, se evidencia como la jamaiquina habla con alguien que se encuentra dentro de un bus de la organización y se queja de un repentino cambio de reglas.

No obstante, junto con ella también se encontraba la estadounidense Sha’Carri Richardson, quien sí compitió en una de las semifinales. Por ende, posteriormente trascendió que Fraser Pryce sí pudo ingresar al Stade de France, pero no corrió en los 100 metros a causa de una molestia en los isquiotibiales.

Publicidad

Publicidad

Shelly-Ann Fraser-Pryce no habría corrido en los 100 metros planos producto de una molestia física. (Imago)

Julien Alfred, medalla de oro en los 100 metros planos

La ganadora de la final de los 100 metros planos fue la santalucense Julien Alfred, quien finalizó con un tiempo de 10.72 segundos y dejó por detrás a la mencionada Sha’Carri Richardson, otra de las grandes favoritas, la cual terminó en 10.87 segundos. La medalla de bronce, en tanto, quedó en propiedad de Melissa Jefferson (10.92), también de Estados Unidos.