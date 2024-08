Ana Gabriela Guevara no se calla y contraataca a María José Alcalá por sus comentarios en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen su curso normar y los atletas de la delegación mexicana quieren dejar en lo más alto el nombre de la nación. Con disciplinas aún por jugarse, todo México estará apoyando a los deportistas que están dando lo mejor de si para llevar las medallas al país.

Sin embargo, en medio de la justa deportiva, los titulares de los organismos deportivos de México están librando una cruzada que nada tiene que ver con la cuestión deportiva de los atletas. De una declaración a otra, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), y María José Alcalá, titular de la Comité Olímpico Mexicano (COM), se cruzaron a lo largo del evento.

Esta vez fue Guevara la que contraatacó, defendiéndose desde que diera su poco afortunada frase “Tenemos menos cuatro medallas en este momento“. En diferentes medios, su equipo de comunicación y ella intentan remediar las palabras que dieron vuelta por todo México.

José María Alcalá ya tuvo varios cruces con la titular de la CONADE [Foto IMAGO]

Tras dicha frase, recibió críticas deAlcalá, con quien tiene una disputa desde hace tiempo y que ha aumentado en París, y que aseguró que no se ha construido un camino correcto con los deportistas. Sin embargo Guevara se defendió: “A diferencia de ediciones pasadas, hoy no venimos a ver qué pasa a los Juegos Olímpicos. Hoy venimos con la certeza de que hay posibilidad de medalla“.

Y continuó: “Entonces no estamos aquí a la deriva de a ver qué pasa. Yo no vengo de cazamedallas“. “Yo sé lo que el equipo trabajó y sé con lo que venimos a competir con nuestro equipo, no con la incertidumbre de vamos a ver cómo nos va”, enfatizó sacando pecho de su labor.

¿Qué palabras el dedicó a Alcalá?

Más allá de defenderse, la directora de la CONADE le lanzó un nuevo dardo a Alcalá: “Lamento muchísimo las palabras de la presidenta del COM al decir cómo opinar de que está juzgada de corrupción”. “A ver, espérate tantito, entérate, Quien tenga los pantalones para levantar la voz que traiga hechos y no hay hechos“, enfatizó.