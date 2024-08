Los Juegos Olímpicos de París 2024 han dado mucho de qué hablar en lo extradeportivo. En este caso, quien se mostró crítica con el certamen fue la atleta estadounidense Chari Hawkins, la cual reveló un íntimo e incómodo problema que sufre dentro de la villa olímpica.

En ese sentido, la deportista de 33 años dio a conocer las dificultades que experimenta al momento de cambiarse sus prendas. Al respecto, manifestó: “La ventana muy bonita, vecinos de todo el mundo (…) no hay cortinas, ni un poco de privacidad porque pensaron que poner cortinas no era necesario, así que improvisamos”.

Chari Hawkins afirmó que no disfruta de privacidad en la Villa Olímpica. (Imago)

Ante esta situación, Hawkins, que participará del heptatlón femenino a partir del jueves 8 de agosto, explicó que encontró una toalla olímpica gigante la cual utiliza para tener un poco de privacidad al momento de salir de la ducha.

“Esto sí se va a caer tarde o temprano, así que, si salgo de la ducha o me estoy cambiando, la pongo y me cambio tan rápido como puedo, porque si no, se cae muy fácil”, comentó.

Vale destacar que la atleta nacida en Rexburg, Idaho, está viviendo su primera experiencia en Juegos Olímpicos. Antes de esto participó en el heptatlón del Mundial de Budapest 2023, finalizando octava, y en Doha 2019, certamen en el que terminó duodécima.

