La atleta mexicana no logró acceder a la final de su disciplina en los Juegos Olímpicos.

La jornada del jueves fue agridulce para México en los Clavados de los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que Osmar Olvera se colgó la medalla de bronce en Trampolín de 3 metros masculino, la atleta Aranza Vázquez protagonizó un desgarrador momento en las semifinales de la misma categoría.

La oriunda de Baja California Sur venía acumulando buenos clavados en las semifinales de los 3 metros femeninos y estaba bien posicionada para alcanzar la final. Sin embargo, todo se derrumbó en su cuarto salto y el Centro Acuático de París presenció un triste episodio que terminó con Vázquez entre lágrimas.

El defectuoso salto de Aranza Vázquez que la dejó afuera de la final de Clavados en París 2024

La mexicana se dispuso a ejecutar un clavado de dos vueltas y media hacia atrás, pero tuvo un pésimo aterrizaje en el agua que derivó en una puntuación cero por parte de los jueces. No obstante, Vázquez inmediatamente levantó la mano para solicitar una repetición, alegando que un ruido de los fans la había distraído mientras preparaba su salto.

El llanto desconsolado de Arazna Vázquez en París 2024

Luego de que los jueces denegaran el pedido y mantuvieran su decisión de no otorgarle puntuación, la mexicana quedó muy rezagada y no llegó a la zona de clasificación para luchar por una medalla en la final. En este contexsto, Arazna Vázquez no pudo contener el llanto desconsolado.