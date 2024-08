Alejandra Orozco le puso punto final a su carrera deportiva este martes tras finalizar su participación en los Juegos Olímpicos París 2024. De esta manera, la clavadista, que terminó en el 8° lugar de la final de plataforma de 10 metros, se despidió de la actividad en la que supo conseguir dos medallas olímpicas (plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020).

ver también ¡Marco Verde derrotó a Lewis Richardson y peleará por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos París 2024!

En entrevista con Claro Sports, la tapatía de 27 años, que tuvo el honor de ser abanderada en la ceremonia inaugural de estos JJ.OO. junto a Emiliano Hernández, afirmó que le llegó el momento de “colgar el traje de baño”. Además, aseguró estar “tranquila” con su decisión.

“Fue un día de muchas emociones y sentimientos. Desde que me levanté estaba muy ilusionada por la final, una final olímpica más, creo que se vive a flor de piel. Fue muy diferente a lo que fue para mí Londres, que era una niña y no dimensionaba donde estaba ahora todo lo contrario”, manifestó quien también participó de la prueba de plataforma por equipos junto a Gabriela Agúndez García.

Alejandra Orozco participó de la final de plataforma. (Imago)

Además, agregó: “Ahora vi, sentí y disfruté toda la porra y la gente. Me disfruté a mí después de 20 años en una competencia que la voy a llevar para siempre y sí, es momento de colgar el traje de baño”.

“Me siento tranquila con la decisión la verdad, es que fue un proceso muy largo. En este ciclo también aprendí a ser muy resiliente, a salir adelante, a que cada vez que me subía a la plataforma era intentarlo, darlo todo. Creo que también hubo muchas personas que estuvieron conmigo. Obviamente cuatro ciclos es un camino largo, me siento feliz y tranquila”, complementó.

Publicidad

Publicidad

“Lo di todo”

Finalmente, quien ostenta el título de medallista olímpica mexicana más joven de la historia al ganar la presea plateada en Londres 2012 con 15 años habló de su performance en la final de este martes y aseveró haberlo dado todo.

“En esta ocasión lo intenté, me dije que voy a ir con más fuerza. Quise llegar a la final, cerrarlo de gran manera, el último clavado no me define. Creo que fue eso, estaba muy emocionada, estaba hasta temblando de saber que en 20 años he hecho esto. Lo viví, lo disfruté y lo di todo”, concluyó.

Alejandra Orozco ganó dos medallas olímpicas: plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020. (Imago)

Publicidad

Publicidad

Vale destacar que la clavadista nacional culminó su participación con una puntuación de 320.60, mientras que en su último salto obtuvo una calificación de 57.60.

La ganadora de la prueba fue la china Quan Hongchan, con una puntuación de 425.60. En tanto, la medalla de plata quedó en poder de su compatriota Chen Yuxi (420.70) y el bronce fue para la norcoreana Kim Mi Rae (372.10).