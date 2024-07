Favour Ofili, una de las deportistas más importantes de la delegación nigeriana, se quedará sin competir en una de sus pruebas predilectas por un insólito motivo. La velocista no podrá formar parte de los 100 metros planos, una de sus especialidades, debido a que las autoridades olímpicas de su país ¡se olvidaron de inscribirla!

En consecuencia, la deportista de 21 años, que ocupa el 22° puesto del ranking mundial de corredores y el 216° del atletismo, se desquitó con un furioso descargo en redes sociales. Además, pidió que los responsables del caso sean sancionados.

Favour Ofili se desquitó con un furioso descargo en redes sociales. (Getty Images)

“Es con gran pesar que acabo de ser informada que no competiré en lo 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC (NdeR: la Federación de Atletismo de Nigeria y el Comité Olímpico de ese país, respectivamente), no me inscribieron. He trabajado durante cuatro años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?”, se preguntó.

En tanto, escribiendo algunas palabras en mayúscula como clara muestra de su enfado, agregó: “Si los responsables NO son castigados por quitarme esta oportunidad, ninguna organización podrá SER CONFIABLE en el futuro”.

Ante esta situación, a la africana le quedará competir en los 200 metros, prueba para la cual pidió que no se vuelva a incurrir en el mismo error. “ESPERO QUE ME INSCRIBAN”, apuntó.

A la atleta africana le quedará competir en los 200 metros. (Getty Images)

¿Cuándo se disputarán los 100 metros planos?

Los 100 metros planos son una de las pruebas más esperadas por los aficionados en los Juegos Olímpicos. Dicha competencia comenzará este viernes 2 de agosto con las rondas preliminares femeniles, mientras que las masculinas se llevarán a cabo el sábado 3.

El mismo día que se realicen las eliminatorias de varones tendrá lugar la final correspondiente a las mujeres. La prueba decisiva comenzará a las 13:20 del centro de México. En tanto, la final masculina se celebrará el domingo 4 a partir de las 13:50.

