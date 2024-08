Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen su curso en la capital francesa y las distintas disciplinas se van llevando a cabo. Cientos de atletas de todo el mundo se prueban a sí mismos con el objetivo de llevarse alguna de las tres medallas disponibles en cada prueba.

En el caso de México, son muchos los deportistas que tendrán la chance de poder competir por las preseas. En el medio, son muchos los resultados que pueden aparecer. Lamentablemente para uno de los representantes del país, no tuvo su mejor participación.

José Luis Doctor fue el único marchista de los seis representantes de México en París 2024 en ser eliminado de la prueba pasados los 10 kilómetros. Según los registros, las reiteradas faltas de rodilla flexionada llamaron la atención de los jueces. El mexicano, sin embargo, apuntó que le comentaron que fue por flotar.

Doctor explicó el motivo de su descalifiación: “La técnica de la marcha es una regla básica: no flexionar y no flotar. Tienes que tener los dos pies pegados al piso al ojo humano y no flexionar para nada las rodillas”. Y agregó: “Entonces fue por flotar supuestamente. Medio vi las tomas y fue por eso”.

¿Se enojó su entrenador?

Esta falla en la prueba habría generado cierta molestia en su entrenador, ya que el mismo atleta mexicano confesó que hasta pasada la categoría femenil aún no lo veía para evitar un “regaño”. Así lo explicaba el atleta: “Yo creo que ahorita debe estar muy enojado por el resultado. Obviamente no lo esperaba ni yo“.